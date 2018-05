Gezichtsherkenning redt bedreigde apensoorten

2018-05-28T09:26:00

2018-05-28T09:23:53

Gezichtsherkenning komt regelmatig negatief in het nieuws, maar de techniek kan ook voor nobele doeleinden worden ingezet. Amerikaanse onderzoekers ontwikkelden PrimNet ermee, een systeem voor het identificeren van verschillende apensoorten.

Wetenschappers van de Michigan State-universiteit werken al een hele poos aan deze software. Begin vorig jaar was het al in staat om individuele lemur-apen te herkennen. Inmiddels geldt dat ook voor chimpansees en gouden meerkatten. 

In de praktijk trekken de onderzoekers er in de jungle op uit met een smartphone, waarop de PrimID-app geïnstalleerd is. Daarmee fotograferen ze de apen, waarna de kunstmatige intelligentie kan bepalen welk dier het precies betreft.

Diervriendelijk

Volgens de Michigan State-universiteit is dit een diervriendelijkere manier om de beesten te volgen dan traditionele methodes. De app is in staat om met een zekerheid van 90 procent de aap in beeld met de juiste naam te matchen. Bij lemur-apen al 93 procent.

Op deze manier hoopt men een nieuw wapen in de strijd te hebben tegen stropers. De drie soorten worden met uitsterven bedreigd. In de afgelopen zes jaar zouden er meer dan 22.000 apen in het illegale handelcircuit terecht zijn gekomen.