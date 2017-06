Gilbert Baker herdacht door Google met een regenboog doodle

2017-06-02T00:20:06

2017-06-02T00:47:11

Gilbert Baker was een Amerikaanse vlagontwerper die afgelopen maart op slechts 65-jarige leeftijd overleed. Hij is bij het grote publiek bekend vanwege de ook door hem bedachte regenboogvlag. Een symbool dat de LGBT-beweging tot op de dag van vandaag gebruikt. En da's dan weer best een Google doodle waard natuurlijk!

De regenboogvlag werd door Gilbert Baker in 1978 ontworpen. Handgemaakt met behulp van 30 vrijwilligers. Het moet een letterlijk kleurrijk gezelschap zijn geweest na afloop. Want de hele groep ging rechtstreeks naar een wasserette. Probleem was dat daar geen kleding vervuild met kleurstoffen gewassen moch worden. Er werd dus gewacht tot het holst van de nacht. Na de illegale wasbeurt gooiden ze chloorbleek in de machines om ze zo schoon te maken. Wel te hopen dat er niets is achtergebleven. Want anders heeft de zo kleurrijke geboorte van de vlag voor nog heel wat anonieme kleurloze kleding gezorgd.

Nodig

Elke kleur van de vlag staat voor iets moois. Oorspronkelijk had de vlag twee kleuren meer, maar die zijn om productietechnische redenen  bij de vlag zoals we die vandaag de dag kennen komen te vervallen. De vlag is een krachtig symbool dat door zo ongeveer iedereen wordt herkend. Hij is helaas nog altijd nodig om homo's, lesbiennes, transgenders en meer 'anders geaarden' voor hun rechten als doodgewone mensen en onderdeel van de samenleving te doen opkomen. Ook dichtbij. In veel Oost-Europese landen betekent een niet-hetero leven nog altijd een leven vol problemen, onbegrip en ronduit onderdrukking. En ook in ons eigen land steekt homogeweld helaas nog veel te vaak de kop op. Leven en laten leven is nog altijd niet gemeengoed. En zolang dat het geval is, is de regenboogvlag van Gilbert Baker nog hard nodig. En ook daarna mag ie wat ons wel blijven, want het is sowieso een mooi en kleurrijk ding waar je vrolijjk van wordt.