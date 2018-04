'Gmail krijgt zelfvernietigende berichten'

2018-04-16T11:27:00

2018-04-16T11:20:56

Veel apps bieden al de optie aan om berichten te versturen die daarna uit zichzelf verdwijnen, denk aan Snapchat en ProtonMail. Ook Gmail lijkt binnenkort een optie te krijgen voor zelfvernietigende berichten.

De site TechCrunch schrijft over de nog onaangekondigde 'confidentiële modus'. Door deze optie aan te vinken tijdens het opstellen van een e-mail, wordt een bericht verzonden dat na een door jou aangegeven tijdsbestek niet meer te openen is. Je kunt ook een eenmalige toegangscode laten genereren, die per sms wordt verzonden.

Onderling

Mogelijk werkt de functie alleen tussen Gmail-gebruikers onderling, omdat bij het openen van zo'n mailtje opnieuw ingelogd dient te worden met een Google-account. Op die manier zouden bijvoorbeeld Outlook-gebruikers buitengesloten worden. Overigens heeft Outlook sinds kort zelf een soortgelijke optie voor Office 365-abonnees.

Gmail krijgt binnenkort een grote makeover. Mogelijk maakt deze confidentële modus daar deel van uit. Google gaat nog niet op de geruchten in, maar houdt in mei een evenement waar nieuwe producten en diensten worden onthuld. Wie weet horen we dan meer.