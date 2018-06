GoCube: Slimme Rubik’s Cube voorzien van bluetooth

2018-06-18T10:03:00

2018-06-18T10:02:31

Er zijn twee soorten mensen op de wereld. Degenen die een Rubiks kubus kunnen oplossen, en degenen die dat niet kunnen. Voor beide is de GoCube verzonnen, een Rubic's Cube met bluetooth.

Doel van zo'n kubus is om de gekleurde vlakken zo te draaien dat iedere kant een egale kleur heeft. Dit wordt bemoeilijkt door het feit dat de vlakken enkel met drie tegelijk te verplaatsen zijn, horizontaal of verticaal. Het spel bestaat reeds sinds de jaren '70 en blijft onverminderd populair.

Sommige mensen lossen er nooit eentje op, anderen flikken het binnen enkele seconden. Ook robots zijn er dol op. De GoCube staat in verbinding met een smartphone-app en toont onder andere hoeveel rotaties je gedaan hebt, en hoe lang je over de puzzel doet. Je kunt ook online vrienden uitdagen, wie is er het snelst?

Crowdfunding

Verder biedt de app ook uitdagingen en spelletjes die je leren hoe je een Rubic's Cube kunt oplossen of bepaalde patronen kunt maken. De GoCube wordt via crowdfunding gefinancierd en er is veel vraag naar. Er is reeds meer dan 300.000 euro opgehaald. Prijzen starten vanaf 69 dollar, vanaf maart 2019 wordt de kubus geleverd.