Goed handen wassen tegen corona doe je met deze site al zingend

2020-03-11T09:34:00

2020-03-11T09:36:23

Goed je handen wassen is een van de manieren om een coronabesmetting te voorkomen. Maar eventjes je handen onder de kraan houden, daar red je het niet mee. Hoe dan wel? De site Wash Your Lyrics helpt je erbij op basis van je favoriete muziek.

Op de site van Wash Your Lyrics voer je de songtitel en de naam van de artiest in. Druk op Generate en je krijgt een op maat gemaakte infographic terug. Druk op Download Poster. Was je handen zoals op de afbeelding aangegeven terwijl je ondertussen luidkeels meezingt met de bijbehorende lyrics. Elk hoekje en gaatje wordt voldoende geschrobd en het is nog leuk om te doen ook.

Populaire nummers

De site is het werk van een 17-jarige Brit, William Gibson, en is in twee dagen tijd al vaak geraadpleegd. Zo zijn er door de bezoekers al rond de 240.000 infographics gemaakt. De meest populaire songs zijn Bohemian Rhapsody (Queen), Never Gonna Give You Up (Rick Astley), All Star (Smash Mouth) en Africa (Toto).