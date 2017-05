Goedkope smartphones draaien straks op Android Go

Google werkt aan een lichtere versie van Android die speciaal wordt ontwikkeld voor goedkope smartphones, Android Go. Telefoons die slechts 1 GB ram of minder hebben, moeten daarvan profiteren.

Android Go moet een vloeiende gebruikservaring mogelijk maken zelfs wanneer er maar 512 MB werkgeheugen aan boord is. Nu zien we dat in Nederland niet zo vaak, maar in landen als India vinden dit soort goedkope smartphones gretig aftrek.

Telefoons met Android Go zijn uitgerust met Google-apps die minder zwaar zijn en minder data verbruiken, zoals een aparte versie van YouTube (YouTube Go) en Chrome. Google roept app-ontwikkelaars nu op hun applicaties er ook voor te optimaliseren.

Soepele gebruikservaring

Android Go is een verborgen onderdeel van Android O. Gebruikers zien eigenlijk geen verschillen, maar merken wel dat het besturingssysteem op hun budget-toestel soepeler draait.

In de Play Store worden daarnaast prominent apps getoond die op Android Go goed werken. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld Facebook Lite. Het is de bedoeling dat Android Go vanaf 2018 beschikbaar wordt gesteld.