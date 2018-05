Goliathus Chrome is muismat met led-strip

2018-05-22T10:00:00

2018-05-21T16:22:22

Gamers zijn dol op led-verlichting. Toetsenborden, videokaarten, koptelefoons, koelingselementen en muizen worden er mee uitgerust. De nieuwste trend? Muismatten met een led-strip!

De Goliathus Chrome van Razer wordt aangesloten op een usb-ingang en kan daarna 16,8 miljoen verschillende kleuren tonen, eventueel gesynchroniseerd met andere Razer-apparatuur.

Afmetingen en prijs

Een en ander is in te stellen via de bijbehorende software. Het oppervlak is verder van stof, de afmetingen bedragen 255 mm (lengte) bij 355 mm (breedte). De adviesprijs is 39,99 euro.