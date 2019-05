Google Assistent aanspreekbaar op de Sonos

2019-05-14T15:00:00

2019-05-14T13:48:21

Heb je een Sonos One of Sonos Beam? Dan kon je daar – via een omweg – al mee communiceren via Alexa. Sonos voegt nu nóg een spraakassistent toe. Hey Google!

Met Google Assistant in de Sonos One en de Sonos Beam, of verbonden met een Google Home-product, kun je bijvoorbeeld via een spraakopdracht muziek of een tv-programma starten, het weerbericht checken, wekkers instellen, vluchtinformatie opvragen, routebeschrijvingen opvragen (die je meteen naar je Android smartphone kunt sturen) en smarthome-apparaten bedienen. In plaats van “Schat, mag het licht uit?” wordt het voortaan dus “Google, mag het licht uit?”

Stemmenstrijd

Google Assistent is de tweede ingebouwde spraakassistent van Sonos; Alexa was de eerste. Om in Nederland Alexa aan de praat te krijgen is nogal een toer, omdat het een vooral Amerikaans (Hey Amazon!) platform is. We hebben al eerder uitgelegd wat je precies moet doen om (ook) met Alexa te kunnen praten.

Werken met Google Assistant zal makkelijker gaan, want de benodigde Sonos software-update wordt wel specifiek in Nederland uitgerold. Pas in *juli, dat dan weer wel. Het zijn (weer) de Amerikanen die er vanaf vandaag mee aan de slag kunnen.