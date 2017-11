Google Assistent komt ook naar Sony-tv's

2017-11-08T11:11:00

2017-11-08T11:12:16

Digitale spraakassistentes duiken in telkens meer apparaten op. Zo brengt Sony een update uit voor zijn recente televisies, die de Google Assistent aan het besturingssysteem toevoegt.

De Google Assistent is na de update op te roepen via de microfoon-toets op de afstandsbediening van Sony-tv's. Zo kun je via de tv het weerbericht opvragen, streamingdiensten bedienen en andere slimme apparatuur aansturen. Er is ook integratie met apps op de smart-tv's, zoals Netflix.

De update geldt voor alle 4K-tv's met HDR-ondersteuning die dit jaar door Sony zijn uitgerbacht, als ook voor enkele modellen uit 2016: de XBR-Z9D, XBR-X800D, XBR-X750 en XBR-X700D. De Google Assistent kan nog geen Nederlandse spraakcommando's verstaan.

Overal assistenten

De Google Assistent maakte als eerste zijn opwachting in smartphones, maar zien we inmiddels in meer soorten gadgets terug. Denk aan koptelefoons en slimme speakers. Ook Amazon, Microsoft en Apple zijn er druk mee in de weer. In Nederland is de opmars nog niet echt van de grond gekomen, omdat er vaak nog geen ondersteuning voor de Nederlandse taal is.