Google: Beschermen jonge kijkers prioriteit YouTube

2018-12-03T13:36:00

2018-12-03T14:29:16

Google zegt vandaag de dag al veel te doen om ervoor te zorgen dat jonge kijkers niet per ongeluk aanstootgevende YouTube-video's onder ogen krijgen. Dit nadat CDA-kamerlid Harry van der Molen eerder pleitte voor het introduceren van de Kijkwijzer op het online videoplatform.

De zoekgigant noemde eerder het implementeren van de Kijkwijzer zoals we die ook van tv kennen 'onmogelijk'. Er komt namelijk iedere minuut 400 uur aan beeldmateriaal op YouTube bij. Video's die in strijd zijn met de richtlijnen van YouTube, worden reeds verwijderd.

Meestal door een algoritme, dat er voor zorgt dat het merendeel (drie kwart) er uit wordt gepikt voordat de video's zijn bekeken. Het betreft dan o.a. filmpjes die aanzetten tot haat en cyberpesten, en die extreem geweld of pornografische beelden bevatten  

Rapporteren

Tussen april en uni 2018 betrof het krap 8 miljoen verwijderde filmpjes. Kijkers zelf kunnen video's ook rapporteren. Daarnaast kunnen uploaders aangeven of een video bedoeld is voor kijkers van minimaal 18 jaar. Inmiddels is in 40 landen YouTube Kids beschikbaar, een platform waarop alleen kindvriendelijke video's staan. Google hoopt de dienst ook snel in Nederland aan te kunnen bieden.

In de tussentijd stelt Google dat ouders vooral in gesprek moeten gaan met hun kinderen over veilig internetgebruik. Daarvoor heeft het bedrijf een speciale informatiepagina in het leven geroepen.