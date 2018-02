Google brengt Android-telefoons met snelle updates in kaart

2018-02-26T16:08:00

2018-02-26T16:09:39

Het update-beleid van Android is een rommeltje. Nieuwe toestellen lanceren regelmatig met verouderde Android-versies en updates laten vaak lang op zich wachten. Het Android Enterprise Recommended-programma van Google helpt een handje.

Het Android Enterprise Recommended-programma is eigenlijk bedoeld voor de zakelijke markt. Hierop komen enkel toestellen terecht die aan bepaalde eisen van Google voldoen. Maar de betrouwbaarbeid op gebied van security-updates is voor iedere Android-gebruiker relevant. Daarom is de lijst ook voor de gemiddelde consument handig om in de favorieten op te slaan.

Updates: snel en minimaal drie jaar

Op het moment van schrijven staan er 21 telefoons in het overzicht. Ze draaien minimaal op Android 7 en de fabrikanten beloven nieuwe veiligheidsupdates binnen 90 dagen beschikbaar te stellen, minimaal drie jaar lang. Ook zijn de toestellen verzekerd van minimaal één upgrade naar een hele nieuwe Android-versie, van 8 naar 9 bijvoorbeeld.

De lijst is als volgt:

Google

- Pixel, Pixel XL, Pixel 2 en Pixel 2 XL

BlackBerry

- KEYone, Motion

LG

- V30, G6

Motorola

- Moto X4, Z2 Force Edition

Huawei

- Mate 10, Mate 10 Pro, P10, P10 Plus, P10 Lite, P Smart

Nokia

- Nokia 8

Sony

- Xperia XA2, XA2 Ultra, XZ1, XZ1 Compact, XZ Premium

Aanpassingen

Verwacht wordt dat er de komende tijd veel meer telefoons in het overzicht bij komen, met name nu de Mobile World Congress is losgebarsten en er allerlei nieuwe toestellen voor 2018 zijn aangekondigd. Ook veranderen de eisen naarmate er nieuwe Android-versies lanceren.