Google brengt dierentuin naar je huiskamer

2020-12-14T10:13:00

2020-12-14T12:27:23

Google's zoekresultaten worden telkens verder uitgebreid met augmented reality 3D-modellen. Na insecten en dinosaurussen is het nu de beurt aan tientallen diersoorten, die je op ware grootte in je huiskamer kunt projecteren.

Om welke dieren het precies gaat, dat houdt Google voor zich. Je kunt zelf op speurtocht gaan door in Google's zoekmachine een diersoort in te voeren. Als je geluk hebt, zie je bij de zoekresultaten de optie Weergeven in 3D. Dit werkt bij maar liefst 50 verschillende dieren, waaronder verscheidene hondenrassen. Exotischere vondsten zijn onder meer een giraffe, een pinguïn en een rode panda.

Hamsteren

Nadat je Weergeven in 3D hebt gekozen, tik je door op Tonen in je ruimte. De camera van je smartphone opent. Richt deze kort op de vloer en het dier verschijnt in beeld. Tot slot tik je op Op ware grootte weergeven. Tip: houd je vinger op het 3D-model om het te verplaatsen. Loopt er zomaar een virtuele hamster over je toetsenbord! We noemen hem Hammie.