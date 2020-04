Google brengt thuisblijvers per provincie in kaart

2020-04-03T09:59:00

2020-04-03T09:59:31

Google zit op een berg gegevens die normaliter vooral het eigenbelang dienen, maar nu ook een belangrijke informatiebron blijken in de strijd tegen het coronavirus. Omdat het bedrijf van veel mensen weet waar ze (geweest) zijn, wordt duidelijk in hoeverre iedereen zich aan de quarantaineregels houdt.

Die data was er altijd al, maar werd door Google goed bewaakt. De komende tijd is het echter voor iedereen inzichtelijk. Zo kunnen o.a. overheden de gegevens gebruiken om een beter beeld te krijgen van afnemende drukte in openbare gelegenheden. Uit de informatie is niet het reisgedrag van individuen te herleiden.

De gegevens zijn ook niet in realtime maar tonen trends van de afgelopen (en komende) weken, met op z'n vroegst data van 48 uur geleden. Het meest recente Nederlandse rapport bijvoorbeeld, is op het moment van schrijven van 29 maart. Er wordt daarin ook nog onderscheid gemaakt tussen de verschillende provincies.

Wil je zelf een kijkje nemen, ga dan naar de Community Mobile Reports-website. Voer daar in het zoekvak 'Netherlands' in en klik op Download PDF.

Nederland per provincie

Over het algemeen geldt dat bezoekjes aan winkels en horecagelegenheden met 65 procent zijn afgenomen ten opzichte van de 'normale' drukte van januari jongstleden. Bezoek aan supermarkten en apotheken daalde met 29 procent, parken met 30 procent en trein/busstations met 68 procent. Mensen gaan 35 procent minder naar hun werk en zijn 11 procent meer thuis dan normaal.

Op basis van de data kun je ruwweg stellen dat men in het Noorden van het land wat meer buitenshuis onderneemt dan in het zuiden. Maar de besmettingen nemen ook in Friesland en Groningen de afgelopen tijd telkens meer toe, waardoor een nieuw rapport wellicht weer een heel ander beeld laat zien.

Locatiegeschiedenis

Google schetst dit alles op basis van locatiegeschiedenis. Dit is een optie die normaliter standaard uit staat. Zet je het aan, dan kan Google Maps bijvoorbeeld voorspellen of je op weg naar je werk in de file komt te staan. Weet je niet zeker of je locatiegeschiedenis ingeschakeld hebt? Controleer het bij de Activiteitsopties van je Google-account. Verzamelde gegevens zijn hier ook te verwijderen.