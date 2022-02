Google Chrome krijgt deelfunctie voor wachtwoorden

2022-02-28T09:02:28

2022-02-28T09:15:31

De Google Chrome-browser heeft een ingebouwde wachtwoordmanager. Die manager krijgt in de toekomst een update, die een deelfunctie toevoegt.

De wachtwoordmanager is een optie waarmee je alle opgeslagen wachtwoorden voor online accounts beheert. Je kunt een externe app daarvoor gebruiken, maar als Google Chrome-gebruiker kun je er ook voor kiezen gebruik te maken van de geïntegreerde functionaliteit. Je bereikt de manager door de browser te openen, rechts op je eigen profielfoto te klikken en op het sleuteltje te drukken.

Update voor Google Chrome

De gloednieuwe functie voor Google Chrome is ontdekt door Twitter-gebruiker Leopeva64. Je bereikt de optie door op de drie puntjes naast het opgeslagen wachtwoord, aan de rechterkant, te klikken. Dan opent zich een klein menu, met daarin de optie voor het delen van een wachtwoord. Helaas is het zo dat de mogelijkheid – op moment van schrijven – nog niets doet.

Maar wanneer Google ervoor zorgt dat de functie werkt, dan is het dus vanaf dat moment wel mogelijk een wachtwoord te delen met een ander. Dat kan handig zijn in specifieke situaties. Stel dat je accounts deelt op diensten als Netflix of Spotify en je – uit veiligheidsoverwegingen – het wachtwoord geregeld aanpast. Dan is het handig dat je zonder al te veel moeite dat nieuwe wachtwoord deelt met de mensen met wie je dergelijke accounts deelt.

In hetzelfde menu voor het delen van het wachtwoord, staat ook de optie ‘kopieer wachtwoord’. Dan kopieer je het wachtwoord naar je klembord en kun je hem handmatig delen door hem in een tekstveld te plakken. Het delen van het wachtwoord slaat die handmatige stap waarschijnlijk over.