Google doodle biedt antwoord op de vraag 'wat is het mechanisme van Antikythera?'

2017-05-17T00:18:46

2017-05-17T00:25:43

Wat is het mechanisme van Antikythera? Deze vraag zit achter de Google doodle van vandaag verstopt. Een intrigerende vraag met een al even intrigerend antwoord!

Het mechanisme van Antikythera werd in 1901 opgedoken in de buurt van het gelijknamige eiland. Al snel werd duidelijk dat er iets heel bijzonders was gevonden. Het ging namelijk om een geavanceerde analoge computer. De processor wordt gevormd door een hele reeks kien in elkaar grijpende tandwielen. Door op het bedieningspaneel een datum in te stellen kunt u snel achterhalen wanneer bijvoorbeeld een zonsverduistering is te verwachten. Tegelijkertijd waren ook culturele hoogtepunten in de digitale agenda verwerkt, zoals bijvoorbeeld de Olympische Spelen. En er kon in twee richtingen gezocht worden, feitelijk een mechanische PDA dus.

Puzzel

Het opgedoken mechaniek is helaas niet helemaal compleet en het bestaat uit brokstukken. Na het maken van röntgenfoto's is echter veel betreffende de werking achterhaald. Zoveel dat - deels op basis van aannames - een werkend model is gemaakt. Daaruit bleek al snel dat de gebruikte techniek z'n tijd ver vooruit was. Pas in de achttiende eeuw was men opnieuw in staat om zo'n ingewikkeld 'uurwerk' in elkaar te zetten. Zonder meer een Google doodle waard!