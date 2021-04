Google Earth: Timelapse van aarde met miljoenen satellietfoto's uitgebreid

2021-04-16T11:14:00

2021-04-16T11:14:44

De timelapse-functie van Google Earth is uitgebreid met maar liefst 24 miljoen nieuwe satellietfoto's, waardoor nog nauwkeuriger een 37-jarige tijdreis rond onze planeet is te maken. Het is de grootste update voor Google Earth in vier jaar tijd.

Veel camera's en smartphones bieden tegenwoordig timelapse-functionaliteit aan. Er worden voor een bepaalde tijd automatisch een boel foto's achter elkaar geschoten, die naderhand tot één video worden samengesmolten. De timelapse van Google Earth komt op hetzelfde neer, maar is tegelijkertijd van een hele andere orde. Het betreft namelijk 20 petabyte aan satellietbeelden, die samen een videobestand van 4,4 terapixel vormen. Volgens Google is dat de grootste video ooit, overeenkomend met 530.000 4K-filmpjes.

Klimaatverandering in beeld

De beelden tonen onze hele aardbol tussen 1984 en 2020, met daarbij speciale aandacht voor klimaatverandering. Natuur maakt telkens meer plaats voor industrie. Zo zie je goed hoe grote steden alsmaar uitdijen, terwijl elders op de planeet gletsjers smelten en oerwouden verdwijnen. Klik in het menu aan de rechterzijde op een van de thema's om er meer over te lezen, zoals over de opwarming van de aarde en ontbossing.

Inzoomen op Nederland

Via de Search the planet-optie kun je je eigen woonplaats opzoeken. Bovenin beeld vind je de jaartallen terug. Google Earth kan nogal overweldigend zijn als je de site voor de eerste keer bezoekt en daarom zijn veel video's ook los te bekijken op YouTube of te downloaden voor offline gebruik via Google's eigen blog.

Voor ons eigen land zijn er op deze manier o.a. timelapses beschikbaar voor Schiphol en Flevoland. Bekijk hieronder een voorproefje.