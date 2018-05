Google Family Link: Ouderlijk toezicht op smartphones

Jonge kinderen kunnen tegenwoordig niet meer zonder smartphone. Niet alleen omdat hun vriendjes en vriendinnetjes er vaak ook eentje hebben, maar ook omdat ze bepaalde apps nodig hebben op school. Om er voor te zorgen dat dit allemaal veilig gebeurt, introduceert Google de Family Link-app.

Met de Family Link-app kunnen ouders op afstand meekijken op de smartphone van zoon- of dochter. Voor het installeren van apps moeten ze bijvoorbeeld om toestemming vragen. Vaders en moeders kunnen ook instellen dat de toestellen na enkele uren vergrendeld worden, zodat hun kinderen niet de hele dag naar hun smartphone zitten te turen. Ook kunnen ze locatie van hun kroost live achterhalen.

Gezinsgroep

Het is de bedoeling om de Family Link-app op beide telefoons te installeren, zowel op die van de ouder als van het kind. De volwassene maakt vervolgens een speciaal kinder-account aan, wat een Google-account is personen onder de 13 jaar en dat bepaalde restricties heeft. Daarna worden de telefoons met elkaar verbonden en wordt een gezinsgroep gevormd.

Family Link downloaden en installeren

Het installeren van Family Link is niet zo lastig, maar je moet er wel even goed voor gaan zitten. Je hebt daarnaast ook een creditcard nodig om te verifiëren dat je een volwassene bent. Het gebruik van de dienst is verder helemaal gratis. Bij onze collega's van Computer!Totaal lees je stap voor stap een installatiegids, plus meer over alle mogelijkheden van de app.