Google focust op sms-opvolger Chat ten koste van Allo

2018-04-20T09:32:00

2018-04-20T09:28:39

Google stopt tijdelijk met het doorontwikkelen van de in 2016 gelanceerde chatapp Allo, om te kunnen focussen op het uitbreiden van de standaard sms-app van Android. Die gaat straks door het leven als 'Chat'.

Daarover schrijft techsite The Verge vandaag. De opvolger van sms heet rcs, wat staat voor Rich Communication Services. Er wordt reeds aan gewerkt sinds 2007, maar pas sinds Google zich er mee bemoeit lijkt de ontwikkeling echt op gang te komen. De zoekgigant werkt samen met providers en telefoonfabrikanten om rcs te standaardiseren. 

Dankzij rcs werken sms'jes straks meer zoals je het kent van apps als WhatsApp en Facebook Messenger. Maar vooral zoals iMessage van Apple, waar Google eindelijk een fatsoenlijk antwoord op wil hebben. Verwacht o.a. ondersteuning voor emoji, het versturen van afbeeldingen en video's, animated gifs-integratie en de mogelijkheid tot groepschats.

Of ook jouw Android-telefoon straks rcs-berichten kan versturen, hangt af van verschillende factoren. Zo moet je provider het aanbieden, die er al dan niet kosten voor in rekening kan brengen - net zoals bij sms'jes. Maar ook je toestel zelf moet er mee overweg kunnen. Is dat niet zo en ontvang je van iemand anders een rcs-bericht, dan wordt dat automatisch omgezet naar een sms.

Allo geen groot succes

Google lanceerde in het verleden al meerdere chat-manieren, waaronder Google Talk, Hangouts en nog maar kortgeleden Allo. Met name Allo werd met veel fanfare geïntroduceerd, maar het is de app daarna bij lange na niet gelukt om mensen te laten overstappen van bijvoorbeeld WhatsApp. Om te kunnen focussen op Chat, stopt de ontwikkeling van Allo dan ook tijdelijk.

Allo-gebruikers kunnen de app voorlopig gewoon blijven gebruiken, maar hoeven de komende tijd geen nieuwe functies te verwachten. Google bracht rond dezelfde periode ook een video-app uit met de naam Duo. Deze Skype-concurrent blijft wel in ontwikkeling.