Google gaat strijd aan met gedateerde Play Store-apps

2022-04-08T09:10:11

2022-04-11T09:32:02

Google laat weten dat apps die voor lange tijd niet van updates voorzien zijn, beperkt worden in de digitale downloadwinkel van Android.

Vanaf 1 november 2022 moeten bestaande apps in Google Play tenminste ondersteuning aanbieden voor Android-versies die de maximaal twee jaar geleden uitgebracht zijn. Het gaat in het bijzonder om het api-niveau dat zo’n Android-versie met zich meebrengt (api’s zijn tools voor ontwikkelaars).

Mocht dat niet het geval zijn, dan beperkt Google die apps binnen de Play Store. Zo kan het zijn dat die apps in beperkte mate gevonden en geïnstalleerd kunnen worden.

Google wil gebruikers veilig houden

Met deze stap wil Google ervoor zorgen dat beschikbare apps allemaal voorzien zijn van relatief recent uitgebrachte veiligheidsopties, zodat gebruikers ze op veilige wijze kunnen gebruiken. Ze moeten ervan uit kunnen gaan dat apps op Android allemaal veilig zijn.

Hier zitten wel wat haken en ogen aan. Zo werkt dit alleen op Android-apparaten die recent uitgebrachte versies draaien. Heb jij bijvoorbeeld Android 11 op je smartphone en heeft een app een api-niveau dat gelijk is aan Android 10, dan kun je die app nog steeds downloaden.

Maar heb je Android 13 op het apparaat staan, dan kun je de app dus in beperkte mate vinden en downloaden. Verder is het zo dat apps die in je persoonlijke downloadlijst staan, je appbibliotheek in Google Play, nog altijd gedownload kunnen worden. Ook wanneer het api-niveau gedateerd is.

Voor nieuwe apps die Google Play willen betreden geldt overigens dat ze het api-niveau van maximaal een jaar geleden moeten ondersteunen.