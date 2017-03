Google Home adverteert ongevraagd nieuwe Disney-film

2017-03-17T16:07:00

2017-03-17T15:59:27

Google heeft de plank misgeslagen door gebruikers van de digitale spraakassistent Home een reclame voor de nieuuwe Disney-film Belle en het Beest voor te schotelen. Daar zat men niet op te wachten.

De boodschap werd verkondigd zodra gebruikers hun dag met de Home-assistent wilden doornemen. Naast zaken als het weer en kalenderafspraken, sloot het apparaat ineens af met de tekst: 'trouwens, je kunt sinds vandaag ook Disney's Belle en het Beest in de bioscoop zien', gevolgd door nog wat extra informatie.

Teruggetrokken

Volgens Google was het niet de bedoeling dat gebruikers het op zouden vatten als reclame. Ook is niet bekend of Disney voor de boodschap heeft betaald. Desondanks heeft de zoekgigant het bericht na de klachten weer teruggetrokken van de Home-assistent, die overigens nog niet in Nederland te koop is.

Assistent

Google Home huist de Google Assistent en is Google's antwoord op Amazons Echo. Dergelijke speakers werken samen met allerlei diensten en andere slimme apparaten, en werken op spraakcommando's. Je kunt er muziek mee laten afspelen, feitjes opzoeken, eten laten thuisbezorgen, en nog veel meer.