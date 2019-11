Google is nieuwe eigenaar van Fitbit

2019-11-01T15:41:00

2019-11-01T15:27:47

Google maakt zojuist bekend dat het de nieuwe eigenaar is van wearables-merk Fitbit. Daar is een bedrag van 2,1 miljoen dollar voor neergelegd. Bedoeling is dat beide partijen elkaar gaan versterken: Google softwarematig en Fitbit hardwarematig.

Er gingen al langer geruchten de ronde dat Fitbit zichzelf in de etalage had gezet. Reden daartoe zou de tegenvallende verkoop van wearables zijn, met name de recente Fitbit Versa Lite. Het bedrijf had weliswaar een winstgevend jaar achter de rug, binnen de wearables-markt is het een betrekkelijk kleine speler.

In het luxe segment is Apple koploper met de Apple Watch, terwijl Xiaomi in het budgetsegment goede zaken doet. Daarnaast is er nog concurrentie van Samsung en Huawei. Terwijl Fitbit zichzelf in die strijd enigszins verloor, zat het Google ook niet mee. Wearable-fabrikanten kozen telkens vaker voor een eigen besturingssysteem en lieten Wear OS (voorheen Android Wear) links liggen.

Fitbit met Wear OS

Onder Google is het de bedoeling dat Fitbit wearables blijft maken die dan vanuit Google worden gepresenteerd. Wellicht houden ze wel de Fitbit-naam, net zoals Google nog steeds Nest als merknaam gebruikt. Fitbit-horloges draaiden altijd op FitbitOS. Dat wordt op de nieuwe klokjes zeer waarschijnlijk Wear OS.

Het is nog even de vraag wat de overname betekent voor huidige dragers van Fitbit-wearables. De verzamelde gebruikersdata komt namelijk nu bij Google terecht. In een blogpost stelt het bedrijf daar in ieder geval gedegen mee om te gaan. Zo wordt de data niet verkocht voor advertentie-doeleinden en is er de mogelijkheid de gegevens te laten verwijderen.