Google komt met eigen spelcomputer en streamingdienst voor games

2018-02-07T21:15:23

2018-02-07T21:46:08

Google zou bezig zijn met de ontwikkeling van een eigen spelcomputer en bijbehorende streamingdienst voor games.

De spelcomputer van Google zou de naam Yeti krijgen en zou volgens website The Information gelijkenissen tonen met de PlayStation Now van Sony, een dienst waarbij games via een steaming download gespeeld kunnen worden en geen fysieke schijfjes voor nodig zijn.

Via een abonnment kunnen gebruikers van Google's Yeti games afnemen, die direct naar de console worden gestreamd en meteen gespeeld kunnen worden.

Twee jaar in ontwikkeling

Google Yeti is volgens ingewijden van The Information al twee jaar in ontwikkeling. Het is nog niet duidelijk of Google voor de spelcomputer een nieuw besturingssysteem ontwikkelt, of dat er gebruik wordt gemaakt van Android. Laatstgenoemd OS zou op zich een logische keuze zijn, aangezien veel games voor dit besturingssysteem al beschikbaar zijn in de Play Store voor smartphones en tablets.

Wanneer Google Yeti wordt gelanceerd en wat de console of het streamabonnement moet gaan kosten, is niet bekend.