Google lanceert add-ons voor Gmail

2017-10-25T09:47:00

2017-10-25T16:59:10

Net zoals je browserfunctionaliteiten kunt uitbreiden met add-ons, zo lanceert Google nu ook add-ons voor Gmail. Zo krijgt je inbox handige nieuwe functies, zowel op het web als op je mobiel.

Het installeren van een add-on gaat via de instellingen-knop van Gmail, waaronder nu een nieuwe optie te vinden is: Add-ons toevoegen. Je komt dan op een online marktplaats uit, van waaruit de add-ons te selecteren zijn. Vooralsnog zijn die allemaal gratis.

Acht stuks

Er zijn in eerste instantie tien add-ons beschikbaar, maar niet allemaal in Nederland. Wij moeten het voorlopig stellen met acht stuks. Een van de add-ons die hier (nog) niet te downloaden is, is Hire. Daarmee kunnen werkgevers sollicitatiebrieven en de verdere status van kandidaten vanuit Gmail beheren.

Zakelijk

Maar goed, welke opties zijn er dan wel? Asana bijvoorbeeld is een add-on voor het toevoegen van todo-lijstjes, en met RingCentral toon je meer informatie over de contacten waarmee je mailt, zoals hun telefoonnummer. Er komt ook een add-on aan voor het ondertekenen van documenten. Je ziet: over het algemeen spitsen de add-ons zich nog erg toe op zakelijke gebruikers.