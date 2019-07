Google lanceert vernieuwde shopping platform

Google heeft zijn nieuwe shopping platform gelanceerd in de Verenigde Staten en een uitrol in Europa zal vermoedelijk niet lang op zich laten wachten.

In mei kondigde Google al aan dat het online shoppen wil personaliseren op basis van onder meer het surfgedrag van gebruikers. Shoppers krijgen dan suggesties voor producten waarin zijn mogelijk geïnteresseerd zijn. Vervolgens leidt Google de gebruikers dan naar derde partijen die deze producten verkopen.

Ook biedt Google voor bepaalde producten een eigen keurmerk. Klanten kunnen dan via de internetgigant hun geld terugkrijgen, als het bestelde product niet op tijd is geleverd. Verder is het gemakkelijker geworden om door verschillende productcategorieën te bladeren en worden koopjes of kortingen extra uitgelicht.

Google is al een tijdje aan het experimenteren met het nieuwe shopping platform, onder meer in Frankrijk. Het ligt dan ook in de lijn der verwachting dat het nieuwe platform ook in Europa wordt uitgerold.

In de Verenigde Staten blijft Google samenwerken met dezelfde partners, waaronder supermarktketens als Walmart en Target. In Nederland heeft het bedrijf ruim 50 partners die een koppeling mogen verzorgen, denk aan Beslist.nl, Bol.com en Wehkamp.

Google blijft vooralsnog enkel de dienstverlener. Geruchten dat het bedrijf een eigen opslag wil voor producten en bovendien de levering ervan op zich wil nemen, lijken dus nog geen werkelijkheid te worden.