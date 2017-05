Google Lens kan objecten herkennen

2017-05-18T09:28:00

2017-05-18T10:30:37

Google brengt een functie naar smartphonecamera's waarmee objecten tot in groot detail herkend kunnen worden. Daarna kan er een actie gekoppeld worden, bijvoorbeeld een vertaling of routebeschrijving. En dat allemaal door het richten van je camera.

Google probeert al langer kunstmatige intelligentie in smartphones te stoppen, zodat je bepaalde taken automatisch kunt doen. Met de Lens-functie wordt dat allemaal nog wat verder uitgebreid.

Fotoherkenning

Google Lens is eigenlijk een combinatie van Google's fotoherkenning-systeem, dat steeds beter en beter aan het worden is in het analyseren van beeldmateriaal, en de Google Assistant. Als je bijvoorbeeld je camera op een advertentie voor Pinkpop richt, zal Google meteen je agenda openen en het evenement toevoegen, een routebeschrijving ernaartoe weergeven of zelfs kaarten kopen.

Op het moment dat je de camera op een voorwerp richt, begint Google met het maken van een soort tag-cloud: een verzameling woorden die beschrijven wat er op de foto te zien is, met de belangrijkste woorden het grootst en de details wat kleiner. Die techniek is nu dus ook in Google Lens gestopt, waardoor Google precies weet waar je met je camera op richt.

Welke smartphones als eerste geschikt worden gemaakt voor Google Lens, en wanneer dat gebeurt, is nog niet bekend.