Google maakt nominaties Play Awards bekend

2017-04-27T10:00:00

2017-04-26T16:22:39

Op 18 mei reikt Google voor de tweede maal de Google Play Awards uit aan de beste Android-apps in de Play Store. De nominaties zijn reeds aangekondigd.

Applicaties kunnen prijzen winnen in verschillende categorieën, waaronder de felbegeerde titel 'Beste app'. Vijf apps maken daar dit jaar kans op, waaronder de videobewerkingsapp Quik en de reisplanner Citymapper.

Het fenomeen Pokémon Go kan winnen in de categorie beste game, terwijl ook de beste virtual- en augmented reality-apps in het zonnetje worden gezet. If This Then That, de dienst die allerlei andere diensten met elkaar laat communiceren, kan ook in de prijzen vallen.

Bekijk hier alle nominaties.

In de spotlight

De winnaars krijgen naderhand een speciaal plekje in de Play Store, zodat ze lekker in het oog springen en meer mensen de apps uit kunnen proberen. Er staan krap drie miljoen apps in de downloadwinkel voor Android, dus elke kans om extra op te vallen is voor de ontwikkelaars mooi meegenomen.

Onder de noemer 'Best of' houdt Apple overigens al jarenlang een soortgelijke wedstrijd voor iOS-apps.