Google maakt YouTube minder verslavend voor minderjarigen

2021-08-11T10:43:00

2021-08-13T09:54:28

Google schakelt automatisch afspelende video's uit op YouTube voor accounts van gebruikers onder de 18. Ook wordt het advertentiebeleid rond minderjarigen aangescherpt zodat reclame niet meer op hun leeftijd, gender en interesses afgestemd wordt.

In een blogpost zet de zoekgigant verscheidene maatregelen uiteen die gericht zijn op veilig internetgebruik van minderjarigen. Dit is gekoppeld aan hun eigen Google-accounts, die in de meeste landen vanaf 13 jaar aangemaakt mogen worden. In Nederland mag dit vanaf 16 jaar.

Voor deze accounts staat autoplay op YouTube straks standaard uit, en worden jonge kijkers er met meldingen op gewezen wanneer het tijd is voor een pauze. Wanneer zij zelf een video uploaden, staat deze voortaan eerst op privé. Het filmpje kan alleen bekeken worden door mensen aan wie ze zelf de toegang verschaffen, tot ze deze eventueel op 'openbaar' zetten.

Zoekmachine en Maps

Google's nieuwe regels hebben ook betrekking tot andere diensten. Het beperken van advertentiemogelijkheden wordt de komende maanden uitgerold en voor minderjarige accounthouders staat SafeSearch voortaan standaard aan, zodat o.a. pornografisch materiaal niet meer in de Google-zoekresultaten opduikt.

Wie jonger is dan 18, kan ook niet langer de locatiegeschiedenis-optie inschakelen. Dit heeft met name betrekking op Google Maps. Google houdt van minderjarige gebruikers dus niet meer bij waar ze zoal zijn geweest.

Facebook achterna

De timing van Google is enigszins opmerkelijk omdat Facebook nog maar kortgeleden soortgelijke aankondigingen deed. Op Facebook, Instagram en Messenger worden jongeren nu ook beter beschermd tegen (te) gepersonaliseerde advertenties en Instagram-accounts van minderjarigen staan standaard op privé, zodat alleen bekenden gedeelde foto's kunnen zien.