'Google neemt morgen HTC over'

2017-09-20T15:35:33

2017-09-20T15:39:19

De kans is groot dat Google smartphonemaker HTC gaat overnemen. Morgen blijft de aandelenkoers van het Taiwanese bedrijf op slot, in afwachting van een belangrijke aankondiging. En dan lijkt 1 plus 1 al snel 2.

Helemaal vreemd is de mogelijke overname niet. HTC werkt al langere tijd samen met Google. Het bedrijf kreeg de kans om de Nexus 9-tablet te bouwen, had een flinke vinger in de pap bij de Google Pixel en het gerucht gaat al maanden dat de Pixel 2, de smartphone die Google begin oktober aankondigt, ook van HTC-makelij is.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat Google zich waagt aan de koop of verkoop van een grote smartphonebouwer. Zo werd Motorola in 2011 aan het Google-portfolio toegevoegd, en verkocht het een paar jaar later weer door een Lenovo.

Morgen moet de overname dus worden aangekondigd. De bekende twitteraar Evan Blass, die vaak zulk soort zaken als eerste te weten komt, liet weten dat er morgen een interne uitnodiging aan HTC-medewerkers is verstuurd waar de Google-overname op het programma staat.