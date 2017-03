Google: Nog minder malware in Play Store

2017-03-22T17:10:00

2017-03-22T17:03:19

De kans dat je in de Play Store tegen malafide apps aanloopt was al erg klein, maar is daarnaast ook aan het afnemen. Dat meldt Google vandaag.

Volgens Google waren eind 2016 slechts 0,05 procent van alle Android-toestellen besmet met malware dankzij apps die via de officiële Play Store werden gedownload. Dat is een daling ten opzichte van 2015, toen betrof het 0,15 procent van alle toestellen.

Wie via alternatieve appwinkels zijn applicaties binnenhaalt, loopt een groter risico. Via die weg zijn 0,71 procent van de Android-telefoons besmet geraakt, juist vaker dan in 2015 het geval was.

Werk aan de winkel

Desondanks is er voor Google nog veel werk aan de winkel om Android veilig te houden. Het duurt vaak veel te lang voor de nieuwste security-updates worden uitgerold, met als gevolg dat lang niet alle telefoons helemaal up-to-date zijn.

Google wil met fabrikanten van Android-smartphones nauwer samenwerken, zodat de nieuwse veiligheidsupdates sneller bij consumenten belanden. Toestellen van Google zelf (de Nexus- en Pixel-lijn) zijn altijd het snelst aan de beurt.