Google Pay vervangt Android Pay en Google Wallet

2018-02-21T10:00:00

2018-02-21T09:59:34

Google is de uitrol gestart van Google Pay, een betaalsysteem dat Android Pay en Google Wallet gaat vervangen. Onder meer in de Verenigde Staten is het al zover, maar in Nederland moeten we nog even wachten.

Google Pay is een app waar je verschillende creditcards/pinpassen aan kunt koppelen, naast cadeaubonnen en voordeelkaarten. Je kunt er online betalingen mee verrichten, maar ook afrekenen met je smartphone in fysieke winkels is een optie.

De dienst heeft een extra beveiligingslaag ingebouwd, waardoor creditcardgegevens niet gedeeld worden met de winkels waar je afrekent. De app maakt per betaling een unieke code aan, die gebruikt wordt om je gegevens te verifiëren.

Inchecken

In sommige steden kan Google Pay worden gebruikt om met het openbaar vervoer te reizen. Dat kan momenteel in Londen, Kiev en Portland. Het is de bedoeling dat dit in de toekomst telkens breder beschikbaar wordt.

De app toont tot slot ook een overzicht van je aankopen, en kan winkels in de buurt weergeven. Wanneer Google Pay naar Nederland komt, is nog niet bekend.