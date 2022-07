Google Play krijgt alternatieve betaalsystemen

2022-07-20T09:41:41

2022-07-20T09:43:50

Google maakt bekend dat gebruikers van Android-downloadwinkel Google Play Store straks kunnen betalen via alternatieve betaalsystemen, voor apps die geen games zijn.

Het bedrijf geeft ontwikkelaars hiervoor de juiste tools in handen, zodat het voldoet aan de Digital Markets Acts (DMA) in de Europese Unie. Dat meldt de techgigant in een recent gepubliceerde blog.

De DMA is wetgeving die de macht van grote techpartijen moet inperken. Hoewel de nieuwe wet pas in de lente van 2023 ingaat, zien we nu dus al dat bedrijven maatregelen treffen.

Alternatief betaalsysteem Google Play

Android-ontwikkelaars die alternatieve betaalopties aanbieden, moeten nog steeds een servicevergoeding betalen aan Google. In elk geval voor de eerste miljoen dollar aan omzet per jaar.

De fee wordt wel verlaagd met drie procent, waardoor je dus nog twaalf procent afdraagt als developer per transactie. Verdien je meer dan een miljoen dollar, dan gaat de vergoeding omhoog naar 27 procent (maar dat is eveneens drie procent lager dan eerst).

Op een supportpagina probeert Google dat percentage te verantwoorden. Het gaat volgens de zoekgigant niet om een fee per betaling, maar om de waarde die Android en Google Play aanbieden.

Uiteraard moeten apps nog wel aan allerlei eisen voldoen, anders bestaat de kans dat ze alsnog uit de Google Play Store verdwijnen.