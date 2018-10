Google presenteert smartphones, tablets en Home Hub

Tijdens het Made By Google-evenement in New York heeft het techbedrijf zijn nieuwste gadgets getoond. Waaronder de Pixel 3 smartphones, Pixel Slate-tablet en een nieuwe Home Hub.

Al eerder vandaag maakte Google bekend dat de Google Home en Google Home Mini speakers met Google Assistant vanaf 24 oktober in Nederland verkrijgbaar zijn.

Home Hub

In het verlengde van deze Google Home speakers heeft Google de Home Hub gepresenteerd. Deze hub is een soort tabletscherm die je in de huiskamer plaatst. Uiteraard is de spraakassistent eveneens ingebouwd, een camera is niet aanwezig. Op het scherm krijg je relevante informatie te zien, opgevraagd met de Google Assistent of niet. Maar ook YouTube-video’s en andere apps. De assistent wordt natuurlijk ook gebruikt als afstandsbediening voor streams en domotica. Als er geen info te tonen is wordt als een fotolijst een afbeelding getoond op het scherm van de Google Home Hub. ’s Avonds schakelt het scherm zich vanzelf uit.

De Google Home Hub kost 149 dollar, of en wanneer het apparaat in Nederland verschijnt is nog niet bekend.

Pixel 3 en Pixel 3XL

Alle details over de Pixel 3-smartphones waren al ruim voor de aankondiging bekend. Sterker nog, Engadget wist er al een op de zwarte markt van Hong Kong aan te schaffen. De Pixel-smartphones staan er min of meer om bekend eigenschappen van de iPhone van het jaar ervoor over te nemen, zoals hoge prijzen en geen koptelefoonpoort. De grote uitvoering van de Pixel 3 (de Pixel 3 XL) beschikt dus over een scherminkeping, dunne schermranden en aansturing met veeggebaren. Net als de iPhone X. Alleen aan de achterzijde is geen dualcam te vinden, wat overigens niets zegt over de camerakwaliteit. De Pixel 2 van vorig jaar werd bejubeld om zijn (enkele) camera.



Ook de Pixel 3 zet heftig in op zijn camera. Waarbij ook de Topshot en Nightsight-mogelijkheden ervoor moet zorgen dat je geen mislukte foto’s meer hebt, door bijvoorbeeld het knipperen van de ogen of donkere omgevingen. Ook is er een speciale digitale zoom ontwikkeld. Softwarematig! Want Google’s software staat wederom centraal op de Pixel 3-smartphones. In de camera, maar ook de Assistent zit diep geïntegreerd.



Net als de vorige Pixels staat de assistent en Google’s software centraal in het besturingssysteem van de smartphone. Je kunt zelfs telemarketeers softwarematig negeren, met geautomatiseerde telefonische antwoorden.



De vorige Pixel smartphones zijn nooit officieel uitgekomen in Nederland. Het is nog maar de vraag of deze derde generatie hier wel beschikbaar komt. De Pixel drie is in de VS vanaf nu beschikbaar voor 799 dollar. De Pixel 3XL is honder dollar duurder.

Pixel Slate

Ook heeft Google een Pixel-tablet getoond: de Pixel Slate. Deze tablet draait verrassend genoeg niet op Android, zoals de vorige Pixel-C tablet, maar op Chrome OS, dat nu ook in staat is Android-apps te draaien uit de Google Play Store. Ook is Chrome bijgewerkt dat het even goed werkt met touchscreen als met touchpad en toetsenbord. Met een standaard met ingebouwd toetsenbord (met verlichting!) kan de tablet gebruikt worden als laptop.



De Pixel Slate is eveneens voorlopig niet in Nederland verkrijgbaar. In de VS gaat deze 599 dollar kosten. Voor het toetsenbord betaal je nog eens 199 dollar extra. Eventueel kun je er ook een stylus bij kopen voor 99 dollar.