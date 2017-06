Google scant mails niet meer voor persoonlijke reclame

2017-06-26T11:35:00

2017-06-26T11:32:35

Google stopt met het scannen van e-mails, om op die manier persoonlijke reclame aan te kunnen bieden. Goed nieuws dus, maar ook een druppel op een gloeiende plaat.

Google scant al jaren de inhoud van e-mails bij Gmail-gebruikers, om zo gepersonaliseerde advertenties aan te kunnen bieden. Daar komt later dit jaar eindelijk verandering in, meldt het bedrijf.

Google stopt in zijn geheel met het scannen van e-mails voor reclame-doeleinden. Daarin volgt de gratis versie van Gmail de betaalde variant op. Zakelijke gebruikers krijgen helemaal geen advertenties te zien, maar over dat feit ontstond volgens Google vaak verwarring. En omdat de zoekgigant geen potentiƫle klanten wil verliezen, was het tijd voor verandering.

Voorkeuren

Gebruik je Gmail gratis, dan krijg je nog steeds advertenties te zien. En die kunnen ook nog steeds aansluiten bij je persoonlijke interesses. Immers, Google heeft veel meer manieren om daar achter te komen. Denk aan je zoekopdrachten in de zoekmachine, op Maps of in YouTube.

Daarnaast blijft Google de inhoud van e-mails scannen om bijvoorbeeld spam te kunnen onderscheppen, of om de koppeling met andere diensten van het bedrijf mogelijk te maken.

Geen persoonlijke advertenties

Google wijst gebruikers er op dat zij zelf de mogelijkheid hebben om gepersonaliseerde advertenties voor hun Google-account uit te schakelen. Dat doe je in Mijn Account onder Advertentie-instellingen > Advertentie-instellingen beheren > Advertenties personaliseren.