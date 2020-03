Google slaat 1-aprilgrap over vanwege coronacrisis

2020-03-30T09:59:00

2020-03-30T10:12:43

Google pakt al jarenlang groots uit op 1 april, maar dit jaar zet de zoekgigant zijn geplande 1-aprilgrappen in de ijskast. Het zou namelijk ongepast zijn tijdens de huidige coronacrisis.

Dat blijkt uit een e-mail die onder Google-medewerkers is rondgegaan, meldt de site Business Insider. Daarin staat dat de jaarlijkse traditie niet doorgaat 'uit respect voor iedereen die vecht tegen de corona-pandemie.' "Laten we de grappen bewaren voor volgend jaar april, wat er ongetwijfeld rooskleuriger uit ziet dan dit jaar," lees het bericht.

Overigens investeert Google-moederbedrijf Alphabet ondertussen ook 800 miljoen dollar in coronagerelateerde initiatieven. Dat geld gaat onder meer naar de productie van medische hulpmiddelen en gratis advertentiemogelijkheden voor kleine en middelgrote bedrijven.

Pratende tulp

Bedrijven haken graag in op 1-april, zo ook in de techindustrie. Vaak in de vorm van productaankondigingen, zoals in het geval van Google vorig jaar een slimme tulp met een speciale rol voor 'onze' Keukenhof. Ook gaan de diensten van Google geregeld flink op de schop. In 2014 werden Pokémon losgelaten in Google Maps, wat een voorloper zou blijken van het succesvolle Pokémon Go.