Google stelt nieuwe Android Q-functies toe

2019-05-08T10:35:00

2019-05-08T10:28:56

Google kondigt tijdens zijn jaarlijke I/O-evenement Android Q officieel aan. De nieuwste Android-update was al een tijdje uit als testvariant voor ontwikkelaars, maar nu is daadwerkelijk duidelijk welke functies de definitieve versie hebben gehaald.

Nadruk op privacy

Zeg je privacy, dan denk je nu niet bepaald als eerste aan Google. Dat wil het bedrijf veranderen, door de nadruk in Android Q op privacy te leggen. Zo kun je vanaf nu bepalen dat apps alleen locatiegegevens mogen gebruiken wanneer ze in gebruik zijn en dat is beter dan alleen altijd aan of uit, zoals nu het geval is. In iOS is deze functie overigens al veel langer.

Je krijgt daarnaast veel meer controle over welke gegevens apps mogen benaderen en op welke momenten. Het verandert Android natuurlijk nog niet in een Privacy-baken, maar het zijn wel bemoedigende stappen.

Dark mode

Het is eigenlijk vreemd dat het zo lang heeft moeten duren, maar in allerlei besturingssystemen zien we tegenwoordig een donkere modus opduiken. Zo dus ook in Android Q. Diverse schermen in het besturingssysteem kun je nu voorzien van een donker tintje. Het zorgt ervoor dat je toestel minder snel leeg is, en daarnaast is het fijner voor je ogen wanneer je werkt in situaties met minder licht.

Multitasking

Een belangrijke vernieuwing in Android Q is de mogelijkheid om geavanceerderer te multitasken. Google heeft dit gerealiseerd met behulp van wat het bedrijf Bubbels noemt.

Wanneer je bezig bent in een app en er vindt een andere gebeurtenis plaats (zoals het ontvangen van een bericht) dan verschijnt er een bubbel (een soort picture in picture) die je in staat stelt om een handeling uit te voeren (in het geval van een bericht is dat dus een antwoord typen). Op die manier kun je eenvoudig verschillende apps tegelijkertijd gebruiken.

Opvouwbare smartphones

Android Q gaat ook opvouwbare smartphones ondersteunen. Dit wordt natuurlijk overschaduwd door het feit dat de lancering van de Samsung Galaxy Fold nogal een farce is gebleken en niet te vergeten dat dergelijke toestellen volstrekt onbetaalbaar zijn. Toch lijken opvouwbare smartphones de toekomst, al verwachten we dat ze pas bij de versie die volgt op Android Q mainstream zullen zijn.

Live Caption

Een functie die we al een tijdje kennen van YouTube is Live Caption. Met behulp van deze technologie is het mogelijk om een video live van ondertiteling te voorzien, door het omzetten van de audio. Feilloos is die technologie allerminst, maar het is wel een handig hulpmiddel.

We vinden het dan ook erg fijn dat Live Caption vanaf Android Q ook beschikbaar is voor audio- en videogesprekken op smartphones. Het bijzondere is dat je hier niet een speciale app voor nodig hebt, de functie werkt in alle apps waar audio en video in afgespeeld wordt. Je moet de functie wel eerst zelf even activeren.

Android Q komt in het derde kwartaal van dit jaar uit.