Google stopt met app voor delen locatie

2020-10-19T11:09:00

Google stopt met de app Vertrouwde Contacten. Het bedrijf introduceerde deze in 2016 als een manier om je locatie te delen met vrienden en familie.

Andere apps bieden inmiddels ingebouwde opties om je contacten te laten weten waar je bent. Volgens Google is daarom een losse app zoals Vertrouwde Contacten niet meer nodig. Men wijst naar Google Maps, waar de optie voor het delen van je locatie te vinden is door rechtsbovenin op je profielfoto te tikken en te kiezen voor Locatie delen. WhatsApp biedt een soortgelijke functie.

Nog eventjes te gebruiken

Vertrouwde Contacten is al niet meer in de Play Store te downloaden. Maar heb je de app in het verleden al geïnstalleerd, dan kun je deze tot 1 december blijven gebruiken. Na toestemming konden je contacten met deze app ook je locatie achterhalen zonder dat je deze van tevoren zelf deelde. Dat maakte het een goede tool met het oog op vermissingen. In Google Maps ontbreekt deze optie.