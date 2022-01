Google stopt met FLoC, introduceert alternatief

2022-01-26T09:14:02

2022-01-26T11:33:49

In 2019 introduceerde Google FLoC: een initiatief dat viel onder het Privacy Sandbox-voorstel. Maar die plannen laat de zoekmachinegigant nu varen.

Met FLoC wilde Google een nieuwe manier van advertentietracking introduceren. Adverteerders zouden nog steeds actuele en relevante data te zien krijgen, terwijl de privacy van individuele gebruikers van Google-diensten beter beschermd zou zijn. De nieuwe methode kon rekenen op veel negatieve reacties, van onder meer WordPress, Microsoft en Brave.

Google brengt FLoC-alternatief

Daarom werkt Google nu aan een alternatief op FLoC (Federated Learning of Cohorts), in de vorm van Topics. Via Topics bepaalt Google wat de afgelopen week het meeste je interesse vasthield. Die gegevens worden voor drie weken lokaal op je apparaat (computer, smartphone of tablet) opgeslagen. Na die periode worden de gegevens verwijderd en niet doorgestuurd naar servers van advertentiebedrijven – zelfs niet die van Google.

Wanneer je – in deze situatie – een website bezoekt, dan ziet zo’n site slechts drie van de onderwerpen die je interessant vindt. Het gaat dan om één onderwerp per week. Deze data wordt dan gedeeld met advertentiepartners, zodat je relevante reclame voorgeschoteld krijgt.

In een blogpost legt Google uit dat je als gebruiker de controle houdt over de onderwerpen die adverteerders te zien krijgen. Zo kun je bepaalde onderwerpen schrappen of de functie in z’n geheel uitschakelen. Het is nog niet bekend wanneer Google Topics uitrolt.