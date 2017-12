Google stopt verkoop Pixel C-tablet

Google is gestopt met de verkoop van zijn Pixel C-tablet. De focus van het bedrijf ligt nu op de opvolger ervan, de nieuwe Pixelbook.

De Pixel C-tablet lanceerde in 2015 in Nederland en had een vanafprijs van 499 euro. Destijds was het een Android-tablet met snelle specificaties en luxe afwerking. Het apparaat werd geleverd met een afneembaar toetsenbord.

Onlangs nog werd de Android 8.0-upgrade uitgebracht voor de Pixel C, maar daar blijft het nu bij. Gebruikers krijgen de komende tijd nog wel beveiligingsupdates, maar geen nieuwere Android-versies.

Wil je meer weten over deze tablet, lees dan de Pixel C-review van onze Computer!Totaal-collega's nog eens terug.

Pixelbook

Google verschuift zijn aandacht naar de nieuwe Pixelbook, die vooralsnog niet in Nederland te koop is. Dit is geen Android-tablet maar een Chromebook, die dus draait op Chrome OS. De adviesprijs is minimaal 1000 dollar.