Google test nieuwe advertenties in Afbeeldingen

2019-03-06T09:44:00

2019-03-06T09:39:08

Google leeft grotendeels van advertentie-inkomsten en daarom is het bedrijf altijd op zoek naar nieuwe manieren om reclame in zijn diensten te tonen. De zoekgigant test nu advertenties die tussen de gevonden plaatjes van Google Afbeeldingen opduiken.

Zoek je nu naar foto's op Google Afbeeldingen, dan krijg je al gerelateerde reclame te zien. Die staan duidelijk aangegeven boven de zoekresultaten, net zoals je gewend bent van de zoekmachine zelf. Ze linken naar de webwinkels waar het product te koop is. Bij het nieuwe initiatief staan de advertenties dwars door overige zoekresultaten heen. Onderin beeld staat een klein sponsor-logo.

Interactief

Interessant is dat zo'n advertentie meerdere producten kan bevatten. Als voorbeeld wordt een afbeelding van een kantoor getoond. Van verschillende meubelstukken is daarin de prijs op te vragen, zoals van een stoel en een lamp. Stel je ziet een mooie interieurfoto waarvan een bepaalde tafel gelijk in het oog springt, dan weet je straks ook meteen waar je die kunt kopen.

Voorlopig betreft het nog een kleinschalige test, enkel in de Verenigde Staten.

Shopping

In het verleden had Google het aan de stok met de Europese Commissie omdat Google Shopping oneerlijke concurrentie in de hand werkte. Om een hoge boete te voorkomen, toont Google in zijn Shopping-resultaten nu dan ook advertenties van andere vergelijkingssites.