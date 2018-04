Google test zelfrijdende auto's zonder backup-chauffeur

Google-zusterbedrijf Waymo zet binnenkort de volgende stap op het gebied van zelfrijdende auto's, namelijk testritjes zonder een backup-chauffer achter het stuur. Om dat mogelijk te maken, is onlangs de lokale wetgeving aangepast.

De tests worden straks uitgevoerd in Californië, in de buurt van het hoofdkantoor van Google. Daar hebben de wagens inmiddels al vele duizenden kilometers gereden. De software kent de omgeving dus goed, maar tot op heden zat er altijd een chauffeur achter het stuur. Die kon ingrijpen in geval van nood, iets wat tot voor kort bij wet verplicht was.

Vertrouwen

Vorige maand nog reed een zelfrijdende auto van concurrent Uber een overstekende vrouw aan, een ongeval met dodelijke afloop. Daar zat wel iemand achter het stuur, maar de persoon in kwestie lette niet goed op. Volgens een topman van Waymo zijn de Google-auto's beter op dit soort situaties voorbereid, men heeft er alle vertrouwen in dat het goedkomt.