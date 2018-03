Google toont eerste preview Android P

2018-03-08T13:36:00

2018-03-08T13:29:38

Het is maart en dat betekent dat het tijd is voor Google om ons een eerste blik te geven op de volgende Android-update. Vanaf vandaag kunnen ontwikkelaars de eerste versie van Android P downloaden naar de Pixel en de Pixel XL. Omdat het een ontwikkelaarsversie is krijgen we niet veel info over de functies die de gebruikers gaan krijgen, maar er zijn wel veel details over welke functies en technologieën ontwikkelaars kunnen gaan gebruiken.

Op dit moment is de functie die het meest interessant is voor gebruikers verbeterde berichtgeving. Google heeft de vernieuwde meldingen vorig jaar een prioriteit gemaakt en dat zien we terug in Android P. Zo kunnen bijvoorbeeld berichten apps meerdere regels uit een gesprek laten zien, samen met de slimme antwoorden van Google in het meldingenpaneel. Gezien het feit dat de 'notch' in de smartphone-industrie waarschijnlijk nog wel een tijdje blijft, geeft Google ondersteuning voor uitgesneden displays in Android P.

Meerdere camera's worden steeds gebruikelijker, daarom heeft Google een nieuwe multi-camera API toegevoegd aan Android P. Dit laat ontwikkelaars toegang krijgen tot twee (of meer) cameralenzen, waardoor je door beide lenzen precies kan zien wat er gebeurt. Hoe dat precies zal worden gebruikt, is aan ontwikkelaars, maar de apps zullen in staat zijn gelijktijdig beeldmateriaal te vertonen van alle aanwezige camera’s.

Android Oreo

De nieuwste versie voor consumenten van Android, Android Oreo, is voor bepaalde apparaten al beschikbaar voor download en gebruik. Zelfs met de apparaten die Android Oreo gebruiken kunnen kiezen veel smartphonefabrikanten ervoor om te wachten met Android Oreo of om de update zelfs helemaal over te slaan. Op dit moment is minder dan drie procent van alle Android-appraten over op Oreo. Het feit dat Android nu al komt met Android P terwijl ze nog maar zo weinig gebruikers met Oreo werken, is voor ons nogal onlogisch.