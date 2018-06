Google Translate-app ook offline slimmer dankzij AI

2018-06-13T09:19:00

2018-06-13T09:18:02

Offline vertalingen van de Google Translate-app worden een stuk natuurlijker, dankzij integratie met kunstmatige intelligentie. 'Neural machine translation' vertaalt niet zomaar losse woorden in een zin, maar houdt ook rekening met de context.

Deze techniek wordt al langer toegepast wanneer je Google Translate via een internetverbinding gebruikt. Na een update van de Google Translate-app werkt het ook offline, wat handig kan zijn in landen waar je niet of nauwelijks een internetconnectie ter beschikking hebt.

Taalpaketten downloaden

Verbeterde offline vertalingen zijn beschikbaar in 59 verschillende talen. Via de app kun je individuele taalpaketten downloaden, die zijn per stuk ongeveer 40 MB groot. Het betreft een uitrol, dus het kan zijn dat je de optie nog niet ziet.

Wanneer het zo ver is, zie je binnen de app vanzelf een melding tegemoet.