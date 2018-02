Google verwijdert knop voor weergeven afbeeldingen in zoekresultaten

2018-02-16T09:18:09

2018-02-16T10:36:45

Google gaat de manier waarop afbeeldingen in de zoekresultaten worden weergegeven, aanpassen. Het is niet meer mogelijk om een grotere versie direct in de resultaten te bekijken. In plaats daarvan word je doorverwezen naar de oorspronkelijke website waar de afbeelding is opgeslagen.

De wijzigiging komt nadat diverse bedrijven, waaronder Getty Images, hebben geklaagd bij de zoekmachine over het onrechtmatig downloaden van auteursrechtelijk beschermde foto's en afbeeldingen. Gebruikers van Google Images konden via de knop 'Bekijk afbeelding' een grotere versie van de foto bekijken en zo direct downloaden.

Getty Images

Google heeft een schikking getroffen met fotowebsite Getty Images, die wilde dat Google stopte met het rechtstreeks aanbiden van afbeeldingen via de zoekmachine. Google heeft daarop besloten om de knop 'Afbeelidng bekijken' weg te halen bij de zoekresultaten. In plaats daarvan kunnen gebruikers op de knop 'Bezoek site' klikken om naar de betreffende website te gaan. Dat gebeurt ook als je op de afbeelding zelf klikt. Je komt dan niet terecht op de oorspronkelijke plek van de afbeelding, maar op de hoofdsite. De wijziging is per direct doorgevoerd, zowel voor de desktopversie als de mobiele versie van Google Images.

Downloaden via kleine omweg

Het blijft echter mogelijk om een weergegeven afbeelding te downloaden, zo ontdekte Computer Idee. Als je namelijk in je browser met de rechtermuisknop op de afbeelding klikt, kun je gewoon kiezen voor 'Afbeelding opslaan', waardoor het bestand alsnog wordt gedownload.