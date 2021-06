Google verwijdert links naar Windows 11-downloads uit zoekresultaten

2021-06-21T10:50:00

2021-06-21T10:55:19

Google heeft op verzoek van Microsoft enkele links naar downloads van een uitgelekte versie van Windows 11 uit zijn zoekresultaten verwijderd. Dit onder het mom van auteursrechtbescherming.

Daarover schrijft onder meer de site Windows Central. De installatiebestanden van Windows 11 circuleren nu al een poosje online, ook al is het besturingssysteem officieel nog niet aangekondigd. Daardoor hebben we al een aardig idee over de nieuwe functies en de frisse huisstijl, met afgeronde hoeken en een gecentreerd startmenu.

Wil je Windows 11 zelf graag alvast proberen, dan is Google waarschijnlijk je eerste stap voor het vinden van de installatie-instructies. En juist daar hoopt Microsoft geïnteresseerden nu de pas af te snijden. Een link naar een artikel over het downloaden en installeren van Windows 11 op de website Beebom.com is inmiddels door Google uit de zoekresultaten verdwenen.

Uitgelekte kopie

Microsoft zette hiertoe een auteursrechtklacht in, ofwel een DMCA-complaint. "Het nieuwsbericht op Beebom.com distribueert een Windows 11-ISO, waar Microsoft patent op heeft", zo leest de aantijging. "Graag dit artikel uit de zoekresultaten verwijderen. Het betreft een uitgelekte kopie van Windows 11, dat nog niet is uitgebracht".

De installatiebestanden werden ook een poosje op Google Drive gehost. Hier is inmiddels eveneens een stokje voor gestoken. Toch lijken Microsofts stappen een druppel op de gloeiende plaat. Zodra dergelijk materiaal online is gezet, vindt het doorgaans altijd wel weer zijn weg terug het internet op.

Erkenning

Overigens is het de eerste keer dat het bedrijf het bestaan van Windows 11 zelf erkent. Op 24 juni presenteert Microsoft 'de toekomst van Windows', waarbij er de afgelopen weken meermaals is gehint naar het cijfer elf.