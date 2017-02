Google wil kortere reclame op YouTube

2017-02-20T13:50:00

2017-02-20T13:49:59

Een reclameboodschap voor een YouTube-filmpje, daar zit niet iedereen op te wachten. Zeker niet wanneer deze lang duurt en niet is over te slaan. Google gaat ingrijpen.

Adverteerders kunnen nu nog reclames van een halve minuut tonen, die YouTube-gebruikers niet over kunnen slaan. Vanaf 2018 kan dat niet meer. Als een reclame zo lang duurt, moet deze over te slaan zijn. Voor advertenties van 20 seconden of korter geldt dat niet.

Volgens Google is het 30-seconden-format ooit gebaseerd op televisiereclames, maar online hebben kijkers minder geduld. Als ze te lang moeten wachten, klikken ze gewoon weg. Daarom wil het bedrijf adverenties die 'goed werken voor zowel gebruikers als adverteerders'.

Reden voor adblocker

Uit recent onderzoek bleek dat veel mensen een adblocker installeren omdat ze niet telkens onderbroken willen worden bij hun online bezigheden. Door reclames te maken die snel zijn over te slaan, neemt Google een deel van die irritatie weg.