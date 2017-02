Google: Zelfrijdende taxi's Uber gebouwd op gestolen techniek

2017-02-24T11:35:00

2017-02-24T11:28:52

Google spant een rechtszaak aan tegen de geplaagde taxidienst Uber. Deze zou zijn zelfrijdende taxi's tot stand hebben gebracht met de techniek van Google, die daar eerder gestolen zou zijn.

Een voormalig Google-werknemer zou de informatie vlak voor zijn vertrek stiekem hebben meegenomen, waarna hij zijn eigen startup oprichtte: Otto. Dat bedrijf werd later overgenomen door Uber, die zodoende de plannen van Google in handen kreeg. Google zegt nu bewijs te hebben dat deze informatie is gebruikt om de taxi's van Uber zelfrijdend te laten maken. 

Oneerlijke concurrentie

De zoekgigant juicht concurrentie op dit gebied alleen maar toe, maar dan moet het wel op een legale manier gebeuren. Uber zegt de zaak serieus te nemen en onderzoekt nu of de beschuldigingen van Google juist zijn. Het is overigens de zoveelste tegenslag voor het bedrijf, dat keer op keer negatief in het nieuws komt. Zo werden onlangs zelfrijdende vrachtwagens een poosje zonder vergunning getest.