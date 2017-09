Google zet beste Doodles in het zonnetje

Google verstopt in zijn zoekmachine graag kleine spelletjes in het logo, ook bekend als Doodles. Om te vieren dat de site 19 jaar bestaat, zet het bedrijf de beste 19 Doodles nog eens in het zonnetje.

Wie op Google zoekt naar 'Google birthday surprise spinner' krijgt een rad te zien. Door daar aan te draaien, wordt willekeurig een van de 19 spelletjes gestart. Voorbeelden zijn Pac-Man, boter-kaas-en-eieren en een Halloween-game waarbij spoken te verslaan zijn door symbolen te tekenen met de muis.

Snake

Speciaal voor de gelegenheid is er ook nog een nieuw spelletje gemaakt: Snake. Inderdaad, Snake zoals je die onder andere kent van de Nokia 3310. Bedoeling is als vanouds om alle appels op te eten zonder de randen te raken of je eigen staart op te eten. Veel speelplezier!

