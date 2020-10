Google's overname van Fitbit nog niet beklonken

2020-09-30T10:29:00

2020-10-02T10:54:27

De overname van wearables-fabrikant Fitbit door Google verloopt niet helemaal zonder slag of stoot. Momenteel onderzoekt de Europese Commissie of de koop door mag gaan. Dat heeft grotendeels te maken met de fitness-data die Google van Fitbit-gebruikers in handen krijgt en hoe het daarmee omgaat.

De voornaamste zorg van de Europese Commissie is dat Google een nog grotere speler wordt op de markt voor online advertenties. Daarop beloofde Google eerder al om de data van Fitbit-wearables niet voor advertentie-doeleinden te gaan gebruiken.

De Europese Commissie ging nog niet helemaal akkoord met Google's voorstel en wilde meer maatregelen zien. Persbureau Reuters meldt nu dat Google deze heeft ingediend, zodat de commissie zich er opnieuw over kan buigen.

Data eerlijk delen

Zo zou Google er extra streng op toezien dat de gegevens niet aan advertentieprofielen van Google-gebruikers worden gekoppeld. Ook benadrukt het bedrijf dat andere partijen, zoals de makers van fitness-apps, toegang tot de data blijven behouden. Althans wanneer Fitbit-dragers ervoor kiezen om deze informatie te delen.

Fitbit-gebruikers worden ook niet verplicht om apps van Google zelf te gebruiken, ze blijven de keuze houden om andere apps op hun horloge te installeren.

Reden voor overname

De Europese Commissie gaat nu opnieuw in conclaaf en maakt voor 23 december een beslissing. Daarna is duidelijk of Google inderdaad de nieuwe eigenaar wordt van Fitbit, waar men 2,1 miljard dollar voor overheeft. Google loopt nu nog wat achter de feiten aan op wearables-gebied.

Apple en Samsung verkopen beide meer horloges en beide draaien op een eigen besturingssysteem. Horloges met Google's WearOS (voorheen Android Wear) zijn een minder groot succes. Wellicht kan Google het tij keren door een bekende naam als Fitbit in te lijven.