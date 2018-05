GoPro Hero-actiecamera is nieuw instapmodel

2018-05-03T14:00:00

2018-05-03T08:57:32

GoPro brengt een nieuw instapmodel uit onder de naam GoPro Hero. Dit actiecameraatje is de goedkoopste uit het huidige assortiment van de fabrikant.

De camera kan full hd-video's opnemen op 60 frames per seconde. Ook luistert de gadget naar stemcommando's, zodat-ie vanop een afstandje te bedienen is.

Verschillen

Een verschil met duurdere uitvoeringen zoals de populaire Hero 5 en 6 Black, is dat de 'gewone' Hero geen 4K-beelden kan schieten. Het opgenomen materiaal is draadloos over te zetten naar een smartphone. Oh ja, en hij is waterdicht. De prijs: 219,99 euro.