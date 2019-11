GoPro Max 360 met schermpje voor vloggers

2019-11-19T14:00:00

2019-11-19T08:46:36

De GoPro Max 360-camera dankt zijn naam aan zijn dubbele lensopstelling. Een sensor voorop, als ook eentje achterop.

Daarmee zijn 360-graden-video's te schieten die onder meer goed geschikt zijn voor virtual reality-toepassingen. Ook audio wordt in 'surround' opgenomen, er zitten zes microfoontjes in.

Jezelf zien

Met dit model richt de fabrikant zich in het bijzonder op vloggers. Er zit namelijk een schermpje in verwerkt, wat bij de standaard GoPro-camera's niet het geval is. Tijdens het filmen kunnen zij zichzelf daarmee zien. Beeldstabilisatie is ook van de partij.